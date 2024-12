Salvataggio in mare, il sindaco ringrazia

Salvataggio in mare, i ringraziamenti del primo cittadino Valerio Vesprini ai soccorritori: il sindaco si rivolge pubblicamente apprezzamento e gratitudine a coloro che, nella notte tra sabato e domenica, scorsi hanno partecipato al soccorso in mare d’una ragazza straniera che s’era gettata e e poi poi chiedeva aiuto. "L’’azione di Kevin Rocco, milite della Croce Azzurra non in servizio, insieme all’assessore Giampiero Marcattili è stata rapida ed efficace – dice Vesprini – il pronto recupero ha evitato drammatiche conseguenze per l’incolumità della ragazza. Intendo inoltre ringraziare gli agenti della polizia municipale insieme alla Croce Azzurra".