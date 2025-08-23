Salvataggio in mare: stop per carenza di bagnini

La stagione balneare chiude in anticipo di una settimana: stop al servizio di salvataggio dal 14 settembre. A Porto San Giorgio, così come in tutte le altre località balneari delle Marche per deliberato della Giunta regionale la stagione balneare terminerà il 14 settembre con una settimana di anticipo rispetto al previsto 21 settembre. Di conseguenza il servizio di salvataggio inizialmente fissato fino al 21 settembre, terminerà domenica 14. Una decisione dettata soprattutto ed in primo luogo dalle difficoltà nel reperire bagnini, complice l’avvio dell’anno scolastico che ha ridotto la disponibilità dei ragazzi impegnati in questo ruolo. Va precisato che la spiaggia resterà comunque accessibile: sarà soltanto sospeso il servizio di vigilanza e assistenza in mare. Dal 15 settembre sventolerà infatti la bandiera rossa, a segnalare l’assenza dei bagnini, tranne nei tratti dove gli stabilimenti dispongono di personale interno. Per il resto, l’accesso al mare rimane libero e legato alla volontà degli operatori di tenere aperte le proprie strutture finché il clima lo permetterà. L’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili, nel prendere atto del nuovo termine fissato per l’effettuazione del servizio di salvataggio, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dallo stesso che viene considerato un vero fiore all’occhiello della città, disponendo di una squadra di bagnini efficace ed efficiente di altissimo livello professionale. Pertanto il giudizio nei suoi confronti resta assolutamente. Positivo. Grazie anche all’impegno prestato per un’assidua attività di prevenzione nessun episodio grave ha interessato le spiagge sangiorgesi. Il sistema di vigilanza, ormai consolidato, si è dimostrato ancora una volta efficiente e disponibile anche al di fuori della stagione balneare, supportando l’amministrazione in diverse manifestazioni ed eventi cittadini.

Sul fronte dell’andamento complessivo della stagione, l’amministrazione comunale sottolinea di aver messo in campo molte risorse per contrastare la crisi che si registra su scala nazionale. Gli eventi diffusi in diversi punti della città, a partire dai festeggiamenti tricolori di inizio estate, hanno reso Porto San Giorgio più vivace e attrattiva, con risultati che nel fine settimana hanno premiato in particolare le attività commerciali fisse, alcune delle quali hanno registrato anche incrementi del 20%. Naturalmente non sono mancati operatori che hanno lavorato meno, complice anche la perdita di due weekend a causa del maltempo, ma nel complesso il bilancio viene considerato positivo in rapporto al quadro nazionale".

Silvio Sebastiani