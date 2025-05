Salvataggio, tutto pronto per il via alla stagione

La recente ordinanza della guardia costiera dà disposizioni chiare e ben precise in merito all’effettuazione del servizio di salvataggio. Secondo Cristiano Gasparretti della società di salvamento City Sevice, il fatto che all’ultima stesura del provvedimento abbiano collaborato con il circomare gli assessori Annalisa Cerretani di Fermo e Fabio Senzacqua di Porto San Giorgio, oltreché le associazioni di categoria, è stato determinante a trovare un punto di incontro e di sintesi tra la necessità di garantire la sicurezza in mare e l’esigenza di reperire le risorse umane: "Questo ha permesso di superare la proposta iniziale dell’ordinanza balneare che risultava ben più esigente e restrittiva. Possiamo dichiararci soddisfatti dell’emanazione della nuova ordinanza". Un provvedimento che garantisce tutela per bagnanti e frequentatori delle spiagge, recependo le istanze delle categorie di settore e delle società impegnata nel salvamento.

Gasparretti spiega se ci sono stati e di che genere dei provvedimenti per fronteggiare la carenza di assistenti bagnanti: "Nei mesi invernali – spiega – abbiamo promosso la figura e la professione di assistente bagnanti nelle scuole superiori del territorio. Per i corsisti un contributo che ha permesso a molti di sostenere il costo in maniera agevolata rispetto al prezzo standard delle scuole di formazione ufficiali".

Gasparretti ricapitola le modalità del servizio di salvataggio: "È obbligatorio dal 17 maggio al 21 settembre; dove non viene attivato il noleggio di ombrelloni e lettini, si può derogare all’obbligo. Da ultimo in bassa stagione definita dal 17 maggio al 6 giugno e dall’8 al 21 settembre si può portare a 300 metri la postazione del bagnino. La deroga però non è valida per i sabati e le domeniche".

Silvio Sebastiani