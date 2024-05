Salvatelli: "Portata avanti per mesi campagna denigratoria contro di me"

L’ex assessore e vice sindaco Lauro Salvatelli ritira la querela ad una delle due persone, di cui un imprenditore sangiorgese, che da lui denunciate per diffamazione tramite i social sono state condannate con decreto penale dalla procura di Fermo. Le calunnie da loro prospettate nei suoi confronti riguardavano in particolare la sua attività di assessore. Non riveste più tale incarico da 6-7 mesi da quando fu estromesso dall’esecutivo dal sindaco Valerio Vesprini che motivò il provvedimento per il venir meno della fiducia nei confronti del suo vice, avendo lui preso la tessera di Fd’I senza prima parlarne con lui. Tale ricostruzione è contestata da Salvatelli, secondo cui la verità vera è che il potere politico cittadino, maggioranza e sindaco in primis, volevano le sue dimissioni da assessore e che allo scopo si mise in atto contro di lui una vera e propria campagna di denigrazione: "Un preciso disegno – sottolinea - anche da parte di una o più componenti politiche della città finalizzato a screditare il mio operato come assessore con l’obiettivo di arrivare alla mia sostituzione. Non è certo bello essere diffamati a maggior ragione quando si sta svolgendo con passione e dedizione un compito istituzionale". Lo spunto per questo sfogo gli viene dato dalla vicenda giudiziaria riguardante le due persone da lui querelate. "Ho ritirato la querela per l’imprenditore perché la vicenda, che rientra a pieno titolo nel progetto più generale di delegittimazione contro il sottoscritto, ha finito quasi per travolgere tanto la persona quanto il ruolo di assessore nei social, dopo essere stato preso di mira da post e commenti diffamatori con accuse ritenute dalla magistratura infondate. Ho accettato le scuse dell’imprenditore -prosegue Salvatelli- che è stato tratto in inganno dai video e dalle dichiarazioni di un’altra persona che per mesi, sui social, ha invece portato avanti una campagna denigratoria nei miei confronti quando rivestivo l’incarico di assessore ai lavori pubblici e che per questo motivo è stata condannata per il reato di diffamazione Purtroppo i social, se non utilizzati e fruiti correttamente e con un po’ di attenzione, possono trasformarsi in uno strumento feroce di delegittimazione di una persona e del suo lavoro contribuendo a diffondere menzogne, a distorcere la realtà e, nei casi più gravi, anche a propagare menzogne. Non è certo bello essere diffamati, a maggior ragione quando si sta svolgendo con passione e dedizione un compito istituzionale. La città di Porto San Giorgio non merita questo tipo di bassa politica".

Silvio Sebastiani