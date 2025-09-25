Salvini nel Fermano: "Taglio della burocrazia ed export in Russia appena finita la guerra"

Sono tanti gli imprenditori calzaturieri, ma anche del distretto del cappello e dell’edilizia ad accogliere il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini venuto per un focus su un distretto in forte crisi. Introducono Mauro Lucentini, il sindaco Endrio Ubaldi e l’onorevole Giorgia Latini (coordinatore regionale Lega) ma tocca a Valentino Fenni (presidente calzaturieri di Confindustria Fermo) raccontare il settore con i dati: "12mila addetti, 1500 imprese attive. Fermo è al 5° posto tra le province più esportatrici d’Italia. Oggi, l’export di questo distretto ha perso più del 10%, e persi tanti posti di lavoro. Nell’export, nel fermano, siamo passati da 176milioni del 2013 (pre sanzioni alla Russia) a 34milioni del 2024 (-80%). La Cig, da gennaio a marzo 2025 è aumentata del 30% sul 2024, e + 187% sul 2023; 110 le aziende chiuse nell’ultimo anno. Siamo molto resilienti ma stiamo superando il limite di guardia".

Le richieste: "Per noi è fondamentale il credito di imposta per la ricerca e sviluppo. Abbiamo bisogno di certezze nello scenario politico, di una soluzione che superi il conflitto russo ucraino, di semplificazione, incentivi per l’internazionalizzazione e una politica sui costi del lavoro. Ci sono molte attese per la Zes e speriamo che vengano tradotte in possibilità adeguate alle dimensioni delle nostre imprese". Salvini spazia su scenari amplissimi. Sulla guerra russo ucraina: "Il giorno dopo la fine del conflitto (fra 1, 3, 6 mesi, non dipende da noi) fra Russia e Ucraina, sarò orgoglioso di essere il primo rappresentante del governo ad accompagnare le imprese a tornare in Russia. Ma – avverte – voi li conoscete perché ci avete lavorato: sono persone che hanno una certa memoria e difficilmente riapriranno canali di dialogo e commercio con chi non vuole atleti alle Olimpiadi, direttori d’orchestra, ballerine, registi".

Ai calzaturieri: "Stando ai dati dell’export verso la Russia, è già un miracolo che siate qua a parlarne. Ma, già dall’inizio di quella guerra, noi della Lega supponevamo che le sanzioni invece di mettere in ginocchio le imprese russe, avrebbero messo in ginocchio quelle italiane. Se siamo arrivati al 19º pacchetto di sanzioni e Putin ha i soldi per mandare ogni mese al fronte 30mila soldati e i calzaturieri sono passati da 176 milioni a 34 milioni di export, chi ci ha rimesso?". Sulla Zes: "La scommessa è che raggiunga tutti i territori marchigiani. Il primo grande risultato è il taglio della burocrazia". Sulle strade: "Abbiamo già cantieri aperti per 5miliardi nelle Marche. Come ministero, nei prossimi giorni, rinnoviamo il bando per le strade partendo dai Comuni sotto i 5000 abitanti". Ci scappa una divagazione sul palazzetto dello sport di Montegranaro. "Siamo riusciti nelle pieghe del bilancio del Ministero a trovare i 2 milioni di euro mancanti per completare l’opera". Chiarisce che non si tratta di un annuncio elettorale "in quanto la decisione è stata presa in estate". Sulla provincia di Fermo: "Il mio invito è che non sia l’ultima delle province marchigiane, ma nella prossima gestione regionale sia rappresentata a pieno titolo". Sulle elezioni "dico solo che gli unici che non decidono del loro futuro, sono quelli che non vanno a votare".

Marisa Colibazzi