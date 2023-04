Samantha, dal trapianto ai mondiali "Tutto il Fermano fa il tifo per lei"

Cinque comuni del Fermano, tre associazioni e vari sponsor uniscono le forze per sostenere Samantha Ciurluini, la giovane donna che parteciperà alla 23° edizione dei World Transplant Games (Mondiali per trapiantati) che si svolgeranno dal 15 al 21 aprile a Perth in Australia. Il progetto è stato illustrato ieri a Servigliano, presenti il sindaco Marco Rotoni; Elena Simoni presidente Avis provinciale; Danilo Lanciotti dell’Admo Colline Fermane, Paolo Romitelli della ‘Palla a canestro – settore giovanile condiviso’, Stefano Bracalente della ‘Granarium’ e ovviamente Samantha Ciurluini unica fermana che rappresenterà l’Italia al mondiale per trapiantati.

In totale saranno 35 gli atleti italiani, di cui 28 uomini e 7 donne con età compresa fra 18 e 81 anni. "Abbiamo deciso di presentare questo progetto qui a Servigliano – commenta Rotoni – perché ormai da qualche anno collaboriamo con le associazioni che si dedicano a sensibilizzare i giovani sul valore del dono: sangue, midollo e organi come messaggio positivo. Ognuno deve contribuire con il suo piccolo tassello al fine di costruire un valore forte. Qualche migliore testimonial se non un atleta come Samantha".

Molti gli spunti di riflessione offerti dalle associazioni. "Come associazioni, insieme ai Comuni e il sostegno di vari sponsor locali – spiegano Simoni, Lancitti e Romitelli – abbiamo deciso di sostenere la partecipazione di Samantha al mondiali in Australia, partecipare ha un costo non proprio irrisorio e purtroppo gli atleti trapiantati non vengono sostenuti da alcuni Federazione e tutte le spese sono a loro carico. Samantha è una testimonial preziosa, che ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà di un trapianto di polmoni ed è riuscita a superare i suoi limiti ed oggi rappresenta un esempio per i giovani. Ci rivolgiamo proprio a loro, perché sono loro nel tempo che hanno le maggiori possibilità di offrire una nuova vita ad una persona incappata in malattie inattese". È proprio Samantha Ciurluini a raccontare la sua esperienza. "Ho sempre giocato a pallavolo – racconta Samantha – quando mi sono ammalata facevo fatica persino ad allacciarmi le scarpe, per una atleta è molto difficile da accettare. Vedevo le altre persone che potevano fare tutto, mi domandano perché proprio a me? Intorno ai 30 anni mi è stato proposto il trapianto, all’inizio ero scettica, ma alla fine accettai. Dopo un po’ di tempo il mio corpo ha iniziato a reagire: la carnagione è tornata rosea, dopo un periodo di adattamento ho iniziato a recuperare tutte le mie funzionalità. Per partecipare al mondiale mi sono allenata per 12 ore settimanali e voglio dare il meglio". La nostra Samanta a Perth sarà in gara in quattro discipline: pallavolo, marcia, getto del peso e lancio della palla da baseball.

Alessio Carassai