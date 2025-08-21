Samb, ecco la ricetta di Palladini : "Determinazione, grinta e pazienza"

E’ una vigilia emozionante. E se poi arriva al ritorno tra i professionisti è ancora più intensa. Testi e musica di Ottavio Palladini. Due allenamenti a porte chiuse per la Samb. Ieri al Riviera ed oggi la classica rifinitura al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. Il tecnico rossoblù, comunque, ha le idee chiare. "In settimana abbiamo lavorato bene anche se abbiamo un giorno in meno per prepararci. I ragazzi fisicamente sono ok ed anche Eusepi è recuperato". L’unico che mancherà è NouhanTourè che deve scontare i due turni di squalifica rimediati ai play off con il Teramo. "Abbiamo diverse soluzioni - spiega Palladini - ed anche il tempo giusto per capire quale adottare. Marranzino ha giocato anche da trequartista, così come Napolitano. E poi c’è Sbaffo che sta continuando a crescere e potrebbe rappresentare un’altra ipotesi da considerare". Out anche Chiatante. Palladini detta anche le regole che la Samb dovrà seguire non solo contro il Bra, ma anche per tutto il campionato. "Determinazione, grinta, ma anche pazienza. Incontreremo - afferma - una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato senza essere la favorita e che gioca un buon calcio. Non dovremo farci prendere dalla frenesia perché rischieremo di commettere errori ma con la dovuta calma sviluppare il nostro gioco. Conosco bene anche l’allenatore del Bra, Fabio Nisticò, che è stato anche premiato come miglior tecnico della Serie D. Gioca il classico 3-5-2. Insomma troveremo una squadra che ci darà filo da torcere". La Samb contro la Vis Pesaro ha dimostrato di possedere una condizione fisica già eccellente. "Non abbiamo seguito alcuna strategia particolare -è sempre Palladini che parla- con il prof. Di Renzo e tutto lo staff abbiamo portato avanti il nostro modo di pensare. I calciatori sono arrivati molto allenati e questo fatto ci ha dato una grossa mano. Comunque abbiamo una rosa giovane, ci sono grossi margini di miglioramento. Ciò che conta, però, è mettere sempre in campo lo spirito giusto. I nomi nel calcio non fanno più la differenza. Ciò che serve per prevalere sull’avversario sono le motivazioni, la voglia ma anche la giusta umiltà. Sapere conoscere i propri limiti e l’atteggiamento mentale alla fine possono rivelarsi decisivi". L’ultima considerazione di Palladini è sul mercato. "A questo - sentenzia - ci pensa De Angelis. Noi dobbiamo preparare solo la partita di domani. Le contrattazioni si chiuderanno il primo settembre e c’è tempo per portare a termine le operazioni per i ragazzi che vogliono andare a giocare".

Samb on line. Il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, il dg della Samb Aldo Mosca, il dg della Happy Car Samb Gianmarco Ameli, il direttore Assoalbergatori Andrea Perugini ed il giornalista Davide Balestra sono gli ospiti della puntata di Mondocalcio Estate condotta da Carlo Di Giovanni ed in onda questa sera dall’Hotel Relax su Jant.it a partire dalle ore 20.30.

Benedetto Marinangeli