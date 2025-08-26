"Samb, il campionato sarà lungo e difficile"

La vittoria della Samb sul Bra ha permesso alla formazione di Ottavio Palladini di iniziare nel migliore dei modi il campionato di Serie C. Un successo importante se si considera che anche la formazione piemontese è una neo promossa e lotterà per la salvezza. E’ questo l’obiettivo prefissato dal club del Riviera delle Palme che vuole consolidarsi tra i professionisti per poi programmare nel tempo un futuro con obiettivi più importanti. "La Samb -analizza l’ex rossoblù Sebastiano Vecchiola- è partita bene con due vittorie suddivise tra Coppa Italia e campionato. La serie C è lunga e difficile con Eusepi e compagni che dovranno stare sempre sul pezzo per raggiungere l’obiettivo prefissato. I tre punti con il Bra andranno sommati agli altri che servono per la salvezza. Poi una volta raggiunta quello che verrà dopo, sarà bene accetto". I giovani della Samb in queste prime due partite stagionali si sono disimpegnati egregiamente. A partire da Tosi fino ad arrivare al 2002 Konatè autore del gol vittoria contro il Bra. "Sono favorevole alla politica adottata quest’anno dalla società - dice Vecchiola - purchè siano competitivi. San Benedetto è una piazza particolare con i ragazzi che non solo dovranno essere bravi ma anche avere carattere. I giovani in rosa che riusciranno a trovare uno spazio adeguato e che riusciranno a fare un buon campionato, saranno pronti per le categorie superiori. La Samb è una palestra di vita per chi vuole lanciarsi nel mondo del calcio professionistico. E noi che ci abbiamo giocato lo sappiamo bene". L’arma in più della Samb in questa stagione potrebbe essere il pubblico. Le 9.162 presenze con il Bra sono un numero impressionante per la categoria. "La tifoseria rossoblù - è sempre Vecchiola che parla - rappresenta il fiore all’occhiello di San Benedetto. Il merito va al presidente Massi ed alla società che hanno ricreato in città un grande entusiasmo. Tanto di cappello ai supporters rossoblù perché non finiscono mai di stupire".

Ssabato prossimo Eusepi e compagni saranno di scena a Gubbio contro l’undici del tecnico Di Carlo e dell’ex Di Massimo. "La formazione umbra -è il pensiero di Sebastiano Vecchiola- ha cambiato qualcosa rispetto alla passata stagione quando ha disputato un buon campionato. Una trasferta difficile per la Samb, perché si troverà di fronte un avversario di buona qualità. Ma Palladini studierà al meglio la partita -conclude l’ex rossoblù- per affrontare il Gubbio con la consapevolezza di portare a casa un altro risultato positivo". Intanto i rossoblù ieri pomeriggio hanno ripreso ad allenarsi al Centro Sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. Palladini e lo staff tecnico hanno valutato le condizioni fisiche di tutta la squadra. Eusepi e compagni lavoreranno al Samb Village anche domani ad eccezione di giovedì quando l’allenamento è in programma al Riviera delle Palme a porte chiuse. Anche la rifinitura sarà off limits per tutti.

Benedetto Marinangeli