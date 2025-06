Samb: Pezzola firma fino al 2027, accordo annuale per Scafetta

In questa prima fase di mercato, la Samb sta lavorando su giovani e riconferme. Le contrattazioni vere e proprie potranno essere formalizzate solo dal 1 luglio anche perché ancora i calciatori in scadenza sono vincolati alle società di appartenenza. Intanto Leonardo Pezzola, nei prossimi giorni, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027 con la società rossoblù. L’ok tra le parti è stato ufficializzato dalla società. Pezzola già 55 presenze, 3 gol e 2 assist, diventa così un veterano del club presieduto da Vittorio Massi. Il diesse Stefano De Angelis ha trovato anche l’accordo con Francesco Scafetta. Classe 2002 vanta esperienze con le giovanili di Ascoli, Teramo, Reggiana ed anche esperienze in prima squadra con Vibonese, Messina e Bari. Svincolato dallo scorso 3 febbraio Scafetta per tre mesi ad inizio anno si era allenato agli ordini di Ottavio Palladini ma senza che l’operazione andasse in porto. Dopo la rottura con il Bari, l’esterno offensivo (un vero e proprio jolly, può giocare anche da intermedio o da play maker) è rimasto anche fuori lista dall’Audace Cerignola. Vanta una trentina di presenze in Lega Pro ed aveva lasciato un’ottima impressione allo staff tecnico rossoblù. De Angelis non si è fatto perdere l’occasione ed ha proposto a Scafetta un accordo annuale che è stato accettato dal calciatore. Si tratta del secondo accordo raggiunto dal club rossoblù dopo quello con l’attaccante ormai ex Teramo Nouhan Tourè. Altro giovane prossimo, però, alla riconferma è Federico Chiatante protagonista di una buona stagione con la maglia rossoblù. Si sta risolvendo positivamente la questione indennizzo relativa a Moussa Toure. Al 2005 che vanta richieste da diversi club, sarà proposto un accordo pluriennale. Alla Samb piace anche il centrale del Teramo Lukas Menna ma difficilmente lascerà il club abruzzese. In dirittura d’arrivo le operazioni per Vesprini e Bongelli. Salta il ritorno di Mirko Miceli il cui nome è circolato nei giorni scorso dopo l’addio di Gennari. Il difensore calabrese ha rinnovato con il Monopoli. Potrebbe restare Luca Lulli con lo stesso ruolo della stagione appena conclusa. E cioè a disposizione al momento del bisogno. Ad un passo la definizione dei rinnovi di Paolini e Battista. A breve si chiuderanno anche le questioni riguardanti Eusepi e Candellori. Ad entrambi la dirigenza rossoblù ha chiesto di spalmare l’ingaggio fino al 2027. La Samb è anche alla ricerca di un portiere che faccia da alter ego a Tommaso Orsini. Intanto Alessandro Sbaffo sta per mollare le stampelle ed iniziare un programma personalizzato di recupero dopo l’operazione al ginocchio. L’obiettivo del Re Leone è quello di farsi trovare pronto per il raduno della Samb previsto per il 12 luglio quando i rossoblù effettueranno i classici testi fisico-atletici. A breve verrà definita la riconferma di Leonardo Pezzola. Per lui pronto un biennale.

Benedetto Marinangeli