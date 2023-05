Samuela Baiocco ha presentato il secondo libro

Si è vestita di rosso fuoco Samuela Baiocco, ha indossato il rosso anche per le unghie, per il rossetto, per far capire che lei, addosso, vuole solo cose vive e allegre. A guardarla, questa donna straordinaria e bellissima, non si percepisce la fatica di una vita che l’ha messa alla prova con una disabilità seria senza riuscire a spegnerne l’entusiasmo, oltre ad essere una dipendente del Comune di Fermo di grande affidabilità è anche una scrittrice di successo, nei giorni scorsi Samuela ha presentato al teatro dell’Aquila il suo secondo libro, ‘Come araba fenice’, che arriva a qualche anno dalla prima pubblicazione, ‘Correre oltre me’. Al centro delle pagine storie di donne e di persone che sanno andare oltre i propri limiti, che non si abbattono alle difficoltà, che sorridono, ostinatamente, sempre e nonostante tutto. Anche il sindaco Paolo Calcinaro è passato alla presentazione del libro, edito da Zefiro, di Samuela ha sottolineato l’entusiasmo e la forza di volontà. Lei, l’autrice, parla dei suoi libri come dei figli che non ha potuto avere nella vita, vive tra quelle pagine le storie sente nel cuore, storie di dolore e di rinascita: "Non pensavo di poter amare questo secondo libro come il primo, ha raccontato Samuela, ma è proprio vero che l’amore non si divide ma si moltiplica sempre, insieme a tutto l’affetto e i fiori e le parole che ho ricevuto nel nostro teatro dell’Aquila".