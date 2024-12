San Benedetto si oppone allo stoccaggio gas: mobilitazione cittadina contro Gas Plus

"No allo stoccaggio gas sotto la città": all’incontro con i cittadini, andato in scena all’auditorium comunale, sono intervenuti anche il sindaco Antonio Spazzafumo e il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi. Rendez vous che è stato patrocinato dall’ente e che ha visto i referenti municipali conferire assieme ai rappresentanti dell’associazione Ambiente e Salute nel Piceno, tra cui il presidente Alfredo Vitali e il vicepresidente Massimo Bartolozzi.

Il primo cittadino ha manifestato la sua preoccupazione facendo presente che l’attuale amministrazione si sta battendo e opponendo sia legalmente che tecnicamente in tutte le sedi giudiziarie e al Ministero, con due ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Ma, ha detto, serve una mobilitazione di tutta la città, dei comuni confinanti, della provincia e regione, di tutte le associazioni ambientaliste e tutte le categorie economiche.

Secondo il vertice comunale, dallo studio dell’iter, iniziato nel 2012, risultano momenti di discontinuità e di carenza di opposizione concreta e determinante da parte delle amministrazioni precedenti. L’architetto Giantomassi ha fatto il quadro delle politiche e degli interessi in gioco sul business del gas in campo nazionale e internazionale e sul futuro del settore energetico.

Poi ha riassunto la situazione attuale con l’ultimo intervento fatto presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas con una nota del settembre scorso. La nota accompagnava le relazioni tecniche specialistiche commissionate dal comune alla società Geomore srl dell’Università di Camerino, che analizzano scientificamente e mettono in evidenza tutte le criticità che comporterebbe l’intervento proposto dalla Gas Plus.

Il dirigente all’urbanistica ha poi messo in evidenza che i chiarimenti forniti dalla società alla richiesta della Commissione Tecnica del Ministero non risolvono alcune criticità evidenziate dalla Commissione come l’assenza di una variante urbanistica al piano regolatore di San Benedetto, il fatto che non sia stato ancora rilasciato il titolo minerario, non sia stata ancora acquisita l’autorizzazione relativa alla verifica di compatibilità idraulica dall’Autorità di Bacino mentre, per le acque superficiali e per quelle sotterranee, non ci sia alcun riferimento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche.

Nella lettera si evidenzia inoltre che l’area è caratterizzata da una diffusa sismicità strumentale da lieve a moderata, con eventi di magnitudo generalmente inferiore a 4 ma con alcuni eventi più importanti come quelli del periodo 2016-2017.