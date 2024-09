San Crispino, c’è anche Max Gazzè

Ha preferito esordire facendo parlare i numeri della festa patronale, Mirco Catini, presidente di San Crispino Eventi, orgoglioso (a ragione) di un cartellone di lusso: "Quest’anno abbiamo un palinsensto molto importante e corposo: 35 eventi come le 35 edizioni della festa di San Crispino, 4 week-end, 150 attività che hanno collaborato con noi, 10 giorni consecutivi di appuntamenti, dall’11 ottobre al 3 novembre". Su tutti gli eventi, manco a dirlo, l’attesa era per il concertone del 26 ottobre e quest’anno la scelta è caduta su Max Gazzè e Mirco Casadei con la sua orchestra (di 12 elementi) per Musicae Loci (ingresso libero). E’ scattato un applauso di apprezzamento nella sala Gigli dove era in corso la presentazione del programma di San Crispino. La festa inizia nel weekend 11-13 ottobre con l’Oktober Beer Fest iniziativa degli ‘Amici di Cesare’ nella via del food (via Battisti). Spulciando il programma, il 18 ottobre c’è l’accensione ufficiale delle luminarie; il 19 uno degli appuntamenti più gettonati, la Dance All Night, discoteca all’aperto in via Cesare Battisti quest’anno con Dj Diva (dalle 22) "per cui partiamo col botto" la chiosa di Catini.

Il 20 ottobre, la 27esima edizione de ‘Lu Premiu de lu cazolà’, originale e unica sfida tra quartieri nel realizzare un paio di scarpe, con l’esibizione di Melissa (vincitrice di The Voice Kids) prima della premiazione, il 23 al ristorante Il Gambero, tradizionale show cooking con lo stoccafisso di 10 ristoranti elpidiensi. Il 25 ottobre, è il San Crispino Day con numerosi eventi ludici e religiosi. Il 26 il concertone e il 27 ottobre, la tradizionale fiera di San Crispino con quasi 300 ambulanti. Il 3 novembre, si chiude con la Castagnata. "Quando arriva la festa di San crispino si respira quel clima di condivisione che unisce la città – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Ciarpella –. È una festa della città che partecipa e viene coinvolta praticamente a tutti i livelli. Un bellissimo momento di condivisione". La festa è patrocinata dalla Regione e consiglio regionale e il consigliere regionale Andrea Putzu, ha ringraziato "di cuore San Crispino Eventi per mettersi sempre in gioco ma soprattutto per fare ogni anno eventi sempre più belli e non è cosa semplice, soprattutto considerando che siamo alla 35esima edizione. Il primo plauso va a loro, e poi a tutti coloro che a vario titolo danno un contribuito".

Marisa Colibazzi