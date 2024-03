San Crispino Eventi dona giochi al Salesi

E’ stato un bel momento di solidarietà e partecipazione quello vissuto da alcuni componenti dell’associazione San Crispino Eventi che hanno consegnato giochi ai piccoli ospiti dell’ospedale ‘Salesi’. Si tratta di giocattoli che sono stati raccolti con l’iniziativa promossa sotto Natale, in collaborazione con Spazio Conad del centro commerciale ‘Le Ancore’ di Porto Sant’Elpidio e Progetto Gaia. In quell’occasione, era stata promossa una raccolta di giocattoli nuovi destinati a bambini meno fortunati che sono ricoverati in ospedale. L’obiettivo, come recitava lo slogan, era legato alla solidarietà e alla voglia di regalare sorrisi e momenti di serenità a piccoli pazienti: ‘Dona un giocattolo riceverai un sorriso’. "I bambini meriterebbero di più – hanno commentato i ragazzi di San Crispino Eventi dopo aver effettuato una consegna così speciale – ma siamo felici di aver donato loro qualche giorno fa, quello che abbiamo raccolto durante l’evento di Natale".