San Giorgio Distribuzione, oltre 600mila euro di debiti

La società partecipata San Giorgio Distribuzione multiservizi ha maturato alla data 31 dicembre 2023 debiti nei confronti del Comune di Porto San Giorgio, suo azionista al 100%, per un ammontare di 681.508,88 euro dovuti all’ente per il pagamento della concessione della rete gas metano, del canone della farmacia, dell’affitto dei locali ad uso ufficio e dell’autoparco, oltreché per i rimborsi personale comandato nell’anno 2023. L’amministrazione comunale ha ricevuto un’istanza della società partecipata con la quale viene richiesta una rateizzazione del debito modulata su 10 anni, a partire dal 2025, con pagamento dell’importo annuale di 64.562,94 euro che verrà corrisposto in due rate di uguale importo il 31 maggio e il 31 ottobre di ciascun anno, garantendo il pagamento entro 30 giugno 2024 di 35.879,50 euro. Nell’accettare la rateizzazione del debito, la Giunta municipale a garanzia che la Sgds è in grado di far fronte al debito assicura l’adozione da parte sua di una politica di valorizzazione delle partecipate anche attraverso l’attribuzione della gestione di servizi aggiuntivi e remunerativi nell’ottica di una loro riqualificazione e riposizionamento. Preso atto che, nelle more della conclusione degli iter procedimentali relativi all’attribuzione alla Sgds Multiservizi Srl di nuove attività e servizi remunerativi, gli organi direzionali della società hanno rappresentato l’esigenza di formalizzare di un piano di rientro della situazione debitoria, sostenibile per la partecipata.