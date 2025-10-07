Yoox, l'unione fa la forza

Fermo
7 ott 2025
SILVIO SEBASTIANI
San Giorgio Energie incorporata da Astea . Oggi si vota in consiglio

"Attuazione piano di razionalizzazione e dell’operazione di fusione per incorporazione della società Sge in Astea Energia" è il solo argomento...

Attuazione piano di razionalizzazione e dell’operazione di fusione per incorporazione della società Sge in Astea Energia è il solo argomento all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato alle 19 di oggi. Relaziona il sindaco Valerio Vesprini, il quale premette che "la fusione rappresenta senza dubbio un’opportunità di crescita e tutela per un patrimonio cittadino qual è San Giorgio Energie. Dal 2004 - ha proseguito il primo cittadino - San Giorgio Energie ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini, offrendo gas ed energia elettrica con sportelli di prossimità e un rapporto diretto con l’utenza. Negli ultimi anni, però, il mercato è profondamente cambiato: liberalizzazione, ingresso dei grandi operatori e volatilità dei prezzi energetici hanno ridotto i margini di crescita di una società locale di dimensioni ridotte. Ecco perché l’Amministrazione ha scelto di intraprendere la strada della fusione con Astea Energia. Non si tratta di una dismissione, ma di un’integrazione industriale che assicura al Comune di restare protagonista, pur passando da socio di maggioranza a socio di minoranza. L’accordo prevede la presenza di un rappresentante sangiorgese nel consiglio di amministrazione della nuova società, così da mantenere un presidio sulle decisioni strategiche".

