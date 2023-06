San Giovanni, no dei giudici alla sospensiva

Il giudice ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla San Giovanni per verificare se, con il Commissariamento da parte dell’Ente Contesa, la contrada può ritenersi autonoma, rimandando la decisione nel merito a novembre. Una decisione che rappresenta un punto di forza per la presidente dell’Ente Contesa, Alessandra Gramigna (commissaria dei rossi) che ha il placet nel gestire le attività legate alle manifestazioni storiche di questa estate in quanto non c’è alcun pregiudizio economico per la Contrada. Una notizia che tarpa le ali alla speranza del direttivo e dei contradaioli di rientrare per Città Medioevo e per la Contesa del Secchio e che arriva a pochi giorni dall’incontro formale che il direttivo dei rossi ha avuto con il sindaco Pignotti. "Abbiamo sottoposto alla sua attenzione un documento con una proposta conciliativa, chiedendogli di fare da mediatore con l’Ente Contesa. In sostanza, abbiamo alzato bandiera bianca, ma a mezz’asta". Cosa dice il documento? "La Contrada è disponibile ad abbandonare tutti i contenziosi in piedi purché il sindaco si faccia garante nel trovare una soluzione bonaria che riguarda una manifestazione rappresentativa della città che il suo predecessore ha inserito nello Statuto Comunale. Chiediamo che faccia da tramite con la controparte per chiedere l’autonomia della Contrada stessa per tutto ciò che è extra Contesa (tesseramento ed elezione degli organi interni), che si regolamenti per tutte le contrade la forma del commissariamento, anche rimettendo mano a vecchi regolamenti". Tutto questo accade a un paio di settimane dalla festa di San Giovanni: il 24 giugno, in centro storico, sono previste due distinte iniziative: una promossa dal consiglio dei rossi e l’altra dal commissario. Un ‘doppione’ di eventi che, al di là delle ragioni e dei torti, rilancia un’immagine poco edificante della Contesa del Secchio in questo inizio estate. Intanto, sabato si sfideranno le delegazioni foranee nella sfida de ‘la Festa e li Jochi’ che quest’anno si tiene nel parco astronomico.

m. c.