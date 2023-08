San Giuliano e rumori: protestano i residenti

Il Palio dell’Assunta è una festività molto sentita quanto sofferta da diversi abitanti del fermano che si lamentano degli eccessivi rumori molesti legati alle esercitazioni sempre più lunghe ed articolate che riguardano svariate attività in modo particolare quella dei tamburini. "Uno dei casi più eclatanti è quello dei residenti della zona di San Giuliano di Fermo dove la Contrada Campolege effettua esercitazioni in un piazzalecortile aperto dell’ex Palazzo Antonini in prossimità delle abitazioni private con durata di 2-5 ore consecutive al giorno – lamenta un gruppo di residenti che ha presentato esposti per tutelare la propria salute in comune, in prefettura, in questura e ai vigili urbani –. Tali rumori risultano nocivi per la salute psicofisica degli abitanti e oltre a provocare forti mal di testa, impediscono ogni relazione sociale e le più semplici attività come parlare in famiglia, studiare, ascoltare la tv o rispondere al telefono. La rabbia di questi cittadini è accresciuta dal fatto che tali attività sono risultate essere autorizzate dal Comune solo ed esclusivamente all’interno del locale dell’ex teatrino Antonini. I residenti si lamentano anche della luce di 3 fari montati frontalmente e rivolti verso i propri condomini, lasciati accesi fino a tarda notte e a volte dimenticati per giorni, impedendo il riposo notturno. Malgrado esposti la situazione è addirittura peggiorata. I residenti sono intenzionati a proseguire la loro battaglia e con la presente si rivolgono agli organi di stampa affinché tutta la comunità fermana sia a conoscenza di ciò che accade nell’ex Palazzo Antonini e del disagio degli abitanti della zona di San Giuliano.