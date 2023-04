San Martino e Nobile Fiorenza salgono in cattedra

Continua l’importante lavoro delle contrade fermane del Palio dell’Assunta nelle scuole cittadine. Questa volta, gli alunni delle primarie hanno sperimentato cosa c’è dietro la costruzione del Corteo Processionale del 14 agosto e della Corsa al Palio del giorno di Ferragosto attraverso la progettazione dell’evento finale per i ‘Cento Giorni al Palio’ previsto per il prossimo 6 maggio a cui i bambini parteciperanno accompagnati dalle famiglie. Per la contrada San Martino, il Priore Renato Montagnoli ha incontrato i bambini delle classi 1ª- 2ª- 4ª- 5ª e le maestre Paola Ferri, Benedetta Cossignano, Gino Mircoli, Stefania Baffoni, Rita Marino, Romina Marchionni della scuola ‘Sapienza’ dell’ISC ‘Betti’.

"Con i più piccoli – hanno raccontato i referenti Agnese Farina e Filippo Montagnoli – abbiamo allestito i pannelli con foto delle vecchie sfilate, dei palii vinti nel 2001 e 2002 e disegnato il simbolo della contrada ovvero il santo nell’atto di donare il suo mantello al povero da cui il motto ‘Generositas ad victoriam’. Con i più grandi abbiamo realizzato le bandiere e i fazzolettoni bianconeri che andranno a fare la coreografia del nostro corteo: oltre al piccolo Priore, sfileranno: Gonfaloniere, Capitano d’Arme, Dama e le Coppie Nobili che ricorderanno quelle storiche dei Paccarone e dei Bernetti-Evangelista".

La contrada Nobile Fiorenza ha incontrato le classi terze e quarte della scuola ‘Don Dino Mancini’, anch’essa facente capo all’Isc ‘Betti’: il Priore Luigi Volpi è stato accolto dalle maestre Ylenia Pagliari, Cristina Miliucci, Laura Leoni, Marta Alberico e Gabriella Silla, Silvia Concetti, Catia Ciccioli, Daniela Virgili, Claudia Fattorini. "I bambini sono stati molto entusiasti nel decorare i ceri votivi con i colori biancoviola, colorare il simbolo di contrada ovvero quattro gigli fiorentini con al centro il volto di un ghepardo e realizzare gli accessori come i copricapo delle dame e le lance degli armati – hanno spiegato le referenti Giulia Negusanti, Elisa Mancini, Alessia Cesetti e Elisa Bastarelli – per definire la disposizione del corteo abbiamo fatto un gioco in cui i bambini dovevano collegare la ‘carta figura’ con la ‘carta descrizione’ ma per l’assegnazione dei ruoli dei personaggi ci siamo affidati completamente alle maestre. Prima di salutarci al grido del motto ‘Gratia et Honor’, abbiamo ricordato i palii vinti negli anni 2005-11-16-18".

Gaia Capponi