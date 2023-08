"San Martino, siamo la ’nonna’ del Palio"

Con la vittoria del Palio dell’Assunta 2023, la Pila non è più la ‘nonna’. La contrada del Mascherone ha alzato al cielo l’ambito drappo dopo 41 anni, da quando nel 1982 vinse la prima edizione con Rosita Quintili su Miseno. Il testimone passa a San Martino, contrada ‘intra moenia’ (dentro le mura) anch’essa. Durante la 42esima edizione della Cavalcata appena conclusa, il gruppo dei mucici bianconeri ha vinto il ‘Gallo d’Oro’ ovvero la gara tra i tamburini delle dieci contrade cittadine.

San Martino si distingue per il motto ‘Generositas ad Victoriam’, a ricordo del santo nel gesto di dividere il mantello con mendìco agonizzante per il freddo. La ‘neononna’ acquisisce il titolo in quanto vinse il suo primo drappo nel 2001 con Stefano Lobina su Boldrus e il secondo nonchè ultimo con Angelo Cucinella su Relative Jours, nel 2022. Dal Priore Renato Montagnoli riceviamo e pubblichiamo quanto segue: "Diventare ‘nonni’. Una gioia immensa per chi vive questa esperienza. Una gioia continua per chi gode delle loro attenzioni. La nonna ha attenzioni per tutta la sua famiglia, cerca di accontentare i bisogni di ogni componente. Supporta i nipoti con i loro talenti ed aspirazioni nelle competizioni, gioendo delle vittorie. È maestra nel trasmettere l’arte del cucito. Le sue ricette riuniscono a tavola tutta la famiglia in festose mangiate. Quando la nonna ha bisogno, tutti si ritrovano per dare una mano. La nonna è generosa: è riconoscente, a prescindere. È pronta a perdonare quando riceve un torto ed esigere rispetto da chi la offende. Nel pomeriggio del 15 agosto 2023, contrada San Martino è divenuta Nonna. La nonna della grande famiglia ‘Cavalcata dell’Assunta’. Una nonna benevola, generosa, sempre disponibile che pretende e merita rispetto da tutti. Il momento più bello sarà alla dipartita di ‘nonna San Martino’ nessun contradaiolo sarà triste: le lacrime saranno di pura gioia".

g. c.