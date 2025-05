San Michele Arcangelo, da stasera al 18 maggio torna la grande festa

Inizia questa sera e terminerà il 18 maggio la tradizionale Festa di San Michele Arcangelo a Monte Urano, dedicata appunto al santo patrono. Musica, tradizioni e tanti appuntamenti che il Comitato Festeggiamenti di San Michele Arcangelo appunto ha preparato con il patrocinio del Comune di Monte Urano.

Si inizia questa sera alle ore 18 nel segno della musica con "Tutta la Scuola canta" con le esibizioni della Scuola dell’Infanzia Statale, della Regina Margherita e della Primaria Don Lorenzo Milano mentre alle 22 il concerto della tribute band "Più che Cesare".

Giovedì si inizia alle 15,30 con il Centro Icaro protagonista con giochi per bambini per presso i giardini pubblici, alle 18 la processione e la santa messa presso la chiesa di San Michele Arcangelo; in serata in piazza della libertà prima lo spettacolo comico degli Arteteca "Monica & Enzoo" poi lo show de Le Donatella e infine lo spettacolo pirotecnico mentre la sera successiva si esibiranno i Kolkappanka.

Sabato 10 maggio al mattino sarà possibile visitare il paese grazie agli studenti della seconda media che accompagneranno alla scoperta della Torre dell’Orologio, della Chiesa di San Michele Arcangelo, della Sala Consiliare e Pinacoteca Civile oltre allo Stemma di Monte; in serata invece l’attesissimo spettacolo con Pop Gun e Dj prezioso in Piazza della Libertà.

Domenica sarà la volta della tradizionale Fiera di San Michele a partire dal primo mattino e nel tardo pomeriggio di Concerto "Musica in Strada" con la Scuola Media Indirizzo Musicale protagonista.

Si passa poi a venerdì 16 maggio con il concerto del Premiato Corpo Bandistico Città di Monte Urano alla Bocciofila di via Spagna mentre sabato 17 maggio sarà la volta di Monte Urano in Tavbola con le migliori specialità gastronomiche delle varie sagre monturanesi presso i giardini pubblici e a seguire la musica con DiscoParty 90.

Si chiude domenica 28 maggio con Pranzo della Festa della Mamma a cura dell’oratorio e in serata l’estrazione della lotteria. Per tutta la durata della manifestazione inoltre saranno attivi i tradizionali stand gastronomici con la sagra de "Lu vaccalà Mbriacu".