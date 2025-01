San Serafino piange la morte dell’ex presidente Marino Stizza

La scomparsa, a 90 anni, di Marino Stizza, storico presidente del Comitato Festeggiamenti San Serafino, ex operaio comunale e uomo di grande generosità e attenzione verso la comunità montegranarese, ha fatto rumore in città ed è stata accolta con un velo di tristezza pensando alla perdita di una figura che, per tutta una vita, ha dato tanto alla sua città, sempre a titolo volontario disinteressato. Anche se da qualche anno, aveva ceduto il passo a nuovi organizzatori della festa patronale, nella memoria collettiva l’immagine di Marino è rimasta sempre collegata al suo ruolo di presidente del Comitato Festeggiamenti che ha rivestito per 35 lunghi anni, di cui è stato l’anima, il principale e attivo promotore e organizzatore e che ha continuato a dare il suo contributo appassionato fino a quando l’età glielo ha consentito. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Endrio Ubaldi e dall’amministrazione comunale tutta: . Anche il direttivo e i soci di Arkeo hanno salutato la scomparsa . Tanti i cittadini che hanno espresso le condoglianze alla moglie Delia, alla figlia Lorella, al genero, ai nipoti e pronipoti, al fratello Francesco con parole piene di affetto e gratitudine. Domani, alle ore 10, i funerali nella chiesa di San Serafino.

m.c.