San Valentino e il contest per le foto degli innamorati L'associazione Pro Loco di Porto San Giorgio organizza un contest fotografico sui social legato alla festa di San Valentino. Basta scattare foto a tema e inviarle alle pagine Facebook e Instagram della Pro Loco per partecipare. La foto con più "like" riceverà un premio che include un soggiorno, una cena e una pausa relax per due persone. Altre zone del centro saranno addobbate con un cuore per chi vorrà agganciarci un lucchetto d'amore.