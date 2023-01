San Valentino e la panchina dell’amore

Sono iniziati ad arrivare i primi selfie scattati sulla panchina dell’amore sita in un giardino allestito in piazza Matteotti dall’associazione Pro Loco, in collaborazione con Garden Idea Verde. E’ la simpatica iniziativa ideata e promossa dalla stessa Pro Loco che, in occasione della ricorrenza di San Valentino, mette in palio un gioiello Brosway. Per partecipare e vincere il gioiello di San Valentino occorre scattare un selfie nella panchina dell’amore. La foto va inviata whatsapp al 334 154 43 74 dell’associazione Pro Loco o sulla messaggistica social di Facebook o Instagram. Sulla pagina Facebook è stato aperto l’album “Porto San Giorgio in love 2023” dove saranno pubblicati in ordine di arrivo i selfie che i visitatori invieranno. Lo scatto che riceverà più mi piace vincerà il gioiello”.