San Valentino e Sanremo. Ecco gli addobbi a tema

Ormai, a Porto Sant’Elpidio sta diventando una tradizione non solo celebrare il San Valentino con luci e addobbi in tema, ma calarsi anche nell’atmosfera sanremese, tenendo conto che il FantaSanremo (che quest’anno ha raggiunto numeri da record) è nato proprio in questa città. E siccome quest’anno le ricorrenze legate a San Valentino e al festival di Sanremo sono concomitanti, l’amministrazione ha pensato ad un addobbo, soprattutto di via Cesare Battisti, legato ai due temi: ecco qui che sono comparsi cuoricini e note, a simboleggiare la festa degli innamorati e il festival della canzone italiana. "Anche quest’anno abbiamo voluto abbellire le vie del centro con una decorazione a tema, insieme alla filodiffusione con alcune tra le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Ciarpella, facendo anche "un grande in bocca al lupo ai ragazzi del FantaSanremo".