San Valentino, uno spazio a tema sarà addobbato in centro

Il calendario ci permette di dare spazio a questa ricorrenza che trova ogni anno interesse ed è motivo di promozione turistica e di attrazione anche a fini commerciali". L’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili fa riferimento alla ricorrenza di San Valentino, il Santo degli innamorati. Si celebra convenietemente in un momento dell’anno che sarebbe commercialmente morto, e grazie a questa ricorrenza coppiette riempiono i ristoranti e si scambiano regali comprati per l’occasione. Ma il 14 febbraio ci sono anche parecchi single che escono nonostante il loro stato "libero".

Anche secondo l’assessore Marcattili dunque, in occasione di questa festa è utile ed opportuno proporre iniziative di accoglienza per attrarre la gente la quale è solita spostarsi nelle giornate di festa scegliendo dove andare la località che le dà maggiori possibilità di divertimento. Quest’anno l’amministrazione comunale ha affidato il compito di realizzare iniziative di richiamo per San Valentino alla Pro Loco cittadina la quale ha deciso la collocazione di uno spazio a tema "Festa degli innamorati", uno spazio addobbato per selfie in piazza Matteotti. Ieri vi è stata sistemata una panchina con la riproduzione di una bambina con il palloncino a forma di cuore dell’artista Banksy. Inoltre, nella settimana della festa, piazza Matteotti, verrà addobbata con cuoricini rossi".