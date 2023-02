Sana alimentazione, sport e controlli per vivere meglio

Molto interessante e molto seguita è stata l’assemblea pubblica svoltasi venerdì sera nel teatro comunale di Porto San Giorgio sul tema "Prevenire per vivere meglio e più a lungo", incentrato sull’importanza di un corretto stile di vita e una serie di screening periodici invece di ricorrere a rimedi o cure quando ormai il fisico viene deteriorato da sovrappeso, mancanza di movimento, alimentazione poco sana. Organizzata dal Centro Studi G.B.Carducci ha avuto come relatori 4 primari dell’ospedale civile di Fermo, che si sono prestati con grande disponibilità e il presidente dello stesso Centro Studi G.B.Carducci di Fermo, Luca Romanelli. Tutti i sanitari relatori hanno sottolineato come una prima importante prevenzione debba essere effettuata conducendo sane abitudini di vita per diminuire la percentuale di rischio. Poi sottoporsi a periodici controlli da eseguire anche in assenza di sintomi di qualsivoglia natura. Il presidente del Centro Studi ha detto che è importante fare il punto sulla prevenzione adesso dopo la pandemia in cui è venuta a mancare e in cui si sono verificati ritardi negli esami diagnostici, una situazione per la quale purtroppo ci saranno negative conseguenze sia a livello umano che economico. L’assemblea sulla prevenzione verrà ripetuta in altri Comuni. A Porto San Giorgio iniziative simili verranno promosse nei centri sociali. I primari intervenuti all’assemblea sono: Giampiero Macarri di gastroenterologia, Guerriero Silvio chirurgia, Federico Lamponi ortopedia, Renato Bisonni oncologia.