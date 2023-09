Sangiorgese 2000: Presentata la nuova squadra a Porto San Giorgio

A Porto San Giorgio si torna a parlare di basket e lo si fa con Sangiorgese 2000, un nome che evoca quello della mitica Sangiorgese Basket che con le sue imprese ha lasciato un segno indelebile. Non c’è più ma sarà un costante punto di riferimento per la nuova squadra, che è stata presentata venerdì scorso in un clima di grande entusiasmo nel locale circolo tennis. Una squadra rinnovata sia per quanto riguarda la dirigenza che i giocatori. Presidente è Dante Rossi, colui che 23 anni fa diede vita a Sangiorgese 2000, vice presidente Emiliano Guzzo. Sangiorgese 2000 militerà nel campionato di divisione regionale 2, che coinvolge le province di Fermo, Macerata ed Ascoli. Si affronteranno 14 squadre con due promozioni alla fine del campionato e i play off da disputare tra coloro che chiuderanno la classifica dal 1° all’8° posto. La prima partita 15 ottobre a Morrovalle. Le gare casalinghe si giocheranno alla palestra di Borgo Rosselli, il sabato alle 19,30. Come obiettivo quello di consolidare il gruppo sia dirigenziale che dei giocatori e fare in modo che la squadra sia identificabile con Porto San Giorgio, quindi con giocatori locali, con giocatori conosciuti. Alla presentazione della squadra è intervenuto il sindaco Valerio Vesprini. Questo il roster: Gregorio Smerilli, Riccardo Maroni e Francesco Di Chiara playmaker, Loris Verdecchia play-guardia; Giorgio Bolognini (Capitano) Leonardo Rossi, Guglielmo Pieragostini, Marco Incipini guardie; Francesco Manfrini, Marco Basili, Andrea Morresi ala, Hoxha Eneo, Alessandro Boccolini, Valerio Pierantozzi ali; Michele Santini ala-pivot, Andrea Rossi e Mirko Ottoboni pivot. Matteo Ionni il coach.