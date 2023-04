Sangiorgese dell’anno, grande attesa

"Un personaggio di altissimo spessore, basti dire che parla cinque lingue e che è sempre in giro nelle maggiori capitali del mondo per impegni professionali". Il presidente del Gran Concerto bandistico città di Porto San Giorgio, Vincenzo Cestarelli, null’altro dice di colui che sarà designato ’Sangiorgese dell’anno 2023’. Il riconoscimento, istituito e gestito dal complesso bandistico in collaborazione con il Comune, viene consegnato all’intervallo tra la prima e la seconda parte del concerto che tradizionalmente la banda esegue nel teatro comunale la sera del 23 aprile in onore del patrono San Giorgio, la cui ricorrenza cade appunto il 23 aprile. Il premio viene attribuito a chi fa conoscere Porto San Giorgio e ne tiene alto il nome. Il nome del predestinato viene sempre tenuto gelosamente nascosto per svelarlo solo nell’occasione di cui sopra. Finora si sono tenute sette edizioni dal 2016 al 2022.

In verità nel 2020 a causa del Covid il concerto della banda non c’è stato e l’assegnazione del sangiorgese dell’anno è saltata, ma viene conteggiata lo stesso tra le edizioni. Il primo ’Sangiorgese dell’anno 2016’ è andato al maestro sassofonista, molto conosciuto ed apprezzato in Italia e all’estero, Massimo Mazzoni; ’Sangiorgese dell’anno 2017’ Alessandro Saba il vicepresidente con responsabilità canali entertainment dell’area research e delle Produzioni di Fox networks. ’Sangiorgese del 2018’ Giorgio Olivieri valentissimo campione di lancio del martello; ’Sagiorgese del 2019’ don Luigi Valentini missionario in Brasile; ’Sangiorgese dell’anno 2021’ la Croce Azzurra di Porto San Giorgio; ’Sangiorgese del 2022’ Caterina Botticelli famosa stilista che ha griffato grandissimi eventi sportivi e non.