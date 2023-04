"Sangiorgese dell’anno, premio inaspettato e gradito"

PORTO SAN GIORGIO

Assegnato a Daniela Marilungo il premio “Sangiorgese dell’anno 2023”. Le è stato consegnato nella tarda serata di domenica dal sindaco, Valerio Vesprini, e dal presidente del corpo bandistico cittadino, Vincenzo Cestarelli, in un teatro stracolmo di gente all’intervallo tra la prima e la seconda parte del concerto eseguito dalla banda municipale in onore del Patrono San Giorgio. Nata a Porto San Giorgio, 52 anni, il padre Mariano scomparso qualche anno fa molto conosciuto in città per il suo impegno nel sociale, Daniela Marilungo, dopo aver frequentato il liceo classico Annibal Caro di Fermo, si è trasferisce a Roma dove si laurea con il massimo dei voti in scienze politiche alla Luiss. Poi il master in diritto comunitario con menzione e a Bruxelles alla commissione europea. La neo “Sangiorgese dell’anno” matura esperienza pure nel mondo bancario: dal 2010 è Senior Vice President e Head of Public Policy and ESG International per Bank of America Merrill Lynch a Londra. In precedenza, dal 2004 al 2009, responsabile dell’ufficio rapporti con le istituzioni comunitarie dell’Abi, associazione bancaria italiana. Fa parte dei top leader della banca. Dal 2015 e fino a pochi mesi è membro del Consiglio di amministrazione della Juventus e in tale veste si è guadagna” la nomina di “lady di ferro” avendo mandato in crisi il direttivo juventino non votando il bilancio. Una questione che ha avuto risvolti giudiziari e grande risalto nei mass media soprattutto del calcio. Marilungo ha rassegnato le dimissioni "con dichiarazione separata", contestando apertamente le modalità con cui sono stati affrontati determinati temi da parte del consiglio di amministrazione, ormai di fatto azzeratosi dopo che i membri dello stesso (a partire dal presidente Andrea Agnelli) hanno rimesso il loro mandato. Il premio “Sangiorgese dell’anno” è volto a riconoscere e lodare l’impegno di coloro che, con il loro operato danno lustro alla città di Porto San Giorgio.

Un riconoscimento "inaspettato ma gradito" lo definisce l’interessata, secondo la quale il sentirsi radicata in una realtà pur vivendone lontano le è stato grande aiuto nella sua esperienza sia personale che professionale. Quindi dopo aver sottolineato che "venire da una piccola realtà non è di ostacolo", così conclude: "A chi mi chiede di Porto San Giorgio quando sono in giro per il mondo la definisco una cittadina molto graziosa che si trova nel medio Adriatico, in una regione più bella della Toscana". Nel complimentarsi con lei, il sindaco ha definito Porto San Giorgio la città delle eccellenze in tutti i campi. Quindi, con riferimento al teatro stracolmo e al fatto che tutte le iniziative per il Patrono sono state partecipatissime, ha affermato di sentirsene orgoglioso e che per lui è uno stimolo a fare sempre di più e meglio.

Silvio Sebastiani