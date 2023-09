Sanità, ancora polemiche: "Ora risorse e personale"

"Non ci sono più alibi o pretesti per non restituire alla sanità fermana quanto dovuto in termini di risorse economiche ma soprattutto di personale", lo ribadisce Giuseppe Donati della Cisl Fp. Donati sottolinea come oggi all’azienda sanitaria territoriale di Fermo siano stati nominati tutti i vertici, ormai operativi e in grado di fare un quadro preciso della situazione attuale: "Riteniamo che sarebbe necessario organizzare da subito una sorta di ’cabina di regia’ composita e trasversale, composta da chi conosce veramente il complicatissimo mondo della sanità, che monitori attentamente, nell’interesse della provincia di Fermo, quanto avviene in Regione, al Servizio Salute, all’Ars e le decisioni più o meno ufficiali e ufficiose che mano mano arriveranno sull’attuazione del nuovo piano sociosanitario e sulla riorganizzazione dei servizi e dell’offerta sanitaria. Per ora, va detto, i rapporti instaurati sono assolutamente di massimo rispetto e collaborazione, ma bisogna ripartire dalle richieste inviate con la lettera finalmente sottoscritta da tutti i sindaci dei Comuni della Provincia, al presidente della Giunta e all’assessore alla Sanità Saltamartini all’indomani dell’ultima conferenza".

Servono risorse aggiuntive, nuovo personale per garantire nuovi servizi. Bisogna evitare la fuga di professionisti, medici ma anche infermieri e altri operatori. "Va migliorato il trattamento economico – aggiunge Donati – oltre alle retribuzioni e le condizioni di lavoro che sono in molti casi non più sostenibili. Non si può più perdere tempo, ci sono due ospedali da attivare e tante sfide da sostenere. Il sindaco di Amandola (Adolfo Marinangeli; ndr) ha annunciato che il nuovo ospedale della montagna potrebbe essere aperto entro fine anno. Forse è il caso di aprire un tavolo di confronto per capire chi ci lavorerà e con quali costi. O anche su questo, invece di essere protagonisti della nostra sanità, ora è possibile vista la ritrovata autonomia giuridica, aspetteremo che le decisioni ci cadranno dall’alto in modo più o meno ufficiale?".