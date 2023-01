"Sanità, Calcinaro raduni tutti e faccia sentire le nostre istanze"

"Politicamente per il nostro territorio si è concluso un 2022 come avevamo pronosticato, da parte della regione a bilancio approvato solo 2,5 milioni di euro per le infrastrutture del nuovo ospedale, ci ritroviamo poi dal report di Asur Marche sulle valutazioni delle aree vaste sanitarie ultimi con 20 punti di differenza dal Piceno". Sono le parole del consigliere comunale del Pd Paolo Nicolai che aggiunge: "Durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco Calcinaro, presidente acnhe della conferenza dei sindaci e vice presidente della Provincia, con un intervento importante e serio ha stigmatizzato ed attaccato la Regione a guida centro-destra e le segreterie di partito che non sono in grado di difendere il fermano. Siamo d’accordo, ma vorrei evidenziare al sindaco che ci sono giunte regionali come quella di Ceriscioli e segreterie di partito che nei 5 anni precedenti hanno messo in campo politiche per far intercettare al nostro capoluogo, compreso il nuovo ospedale, finanziamenti per 140 milioni, come mai successo prima. Nonostante tragedie come il terremoto e una pandemia hanno realizzato sul territorio ciò che ora la destra regionale sbandiera come case della salute e ospedali di comunità, hanno progettato e finanziato due ospedali, hanno lasciato un progetto embrionale ma politico per emodinamica e uno realizzato sulla robotica. Certamente molto altro ci sarebbe stato da fare e da lavorare. Ci mancherebbe. Anzichè sulla riforma, la destra regionale doveva lavorare su provvedimenti straordinari per trovare soluzioni al problema delle liste di attesa, la filiera dell’emergenza, la carenza dei medici di famiglia e delle guardie mediche. In questa fase difficile andava evitata la frammentazione organizzativa con le 7 aziende che sono partite dal 1 gennaio senza che al timone siano state individuate le direzioni. Calcinaro fino a poche settimane fa sbandierava la centralità di Fermo perché si è svolta la giornata regionale delle Marche al teatro dell’Aquila proprio in tema sanità, con tutti i massimi vertici. Doppia beffa. Allora su quello stesso teatro sono a chiedere con forza, di nuovo, al sindaco di radunare tutti gli esponenti politici, sindacali ed associazioni di categoria della Provincia e di indire un consiglio comunale aperto con ampio coinvolgimento della cittadinanza, facendo sentire con determinazione le nostre istanze e sopratutto mettendo in chiaro le giuste responsabilità".