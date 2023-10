"Sanità drammatica e il centro destra esulta"

"La sanità marchigiana è nel dramma e la destra continua a intestarsi meriti inesistenti". È dura la reazione del parlamentare del Partito democratico Augusto Curti (nella foto) alla presa di posizione dei consiglieri regionali Andrea Putzu (Fratelli d’Italia) e Marco Marinangeli (Lega) che intestavano al sindaco Adolfo Marinangeli di Amandola e alla precedente giunta regionale di centrosinistra le ragioni dei ritardi per il nuovo ospedale di Amandola: "Un’uscita che rinnova il tema di una destra in totale carenza di argomenti e incapace di proporre soluzioni reali al dramma della sanità marchigiana. Si collocano ben oltre i limiti della decenza le ultime dichiarazioni rilasciate, sul tema del nuovo ospedale di Amandola, da parte dei consiglieri regionali Putzu e Marinangeli. Un’uscita imbarazzante e un ennesimo tentativo di intestarsi meriti altrui. Il tutto in spregio all’intelligenza dei cittadini e degli amministratori della montagna che conoscono bene la realtà dei fatti. Ricordo che la scelta di realizzare un nuovo presidio ad Amandola, a seguito dei danni subiti causa sisma dal vecchio ospedale, è stata fonte di dibattito sul territorio e che, tra gli stessi amministratori, non si trovò addirittura neanche unanimità di consensi. Quella prodotta da Putzu e Marinangeli, dunque, è solo una fantasiosa narrazione. Appare vergognoso che due esponenti di una maggioranza consiliare, capace di fare totale scempio della sanità regionale, si sentano autorizzati a trattare un tema sensibile con grossolana superficialità".

Sulla stessa onda anche il vicesindaco di Amandola, Giuseppe Pochini, anche segretario dell’Unione comunale, che parla a nome del Pd locale: "Un duro attacco totalmente inaspettato e per certi versi fuori luogo rispetto al difficile momento che sta attraversando la sanità montana e la ripresa sociale dopo il sisma del 2106, quello dei due Consiglieri regionali di destra. Sanità che forse oggi, aldilà di sterili ed inutili polemiche, avrebbe bisogno di essere sostenuta, potenziata e protetta. Quello che hanno scritto ha dell’incredibile. Dichiarazioni che vanno oltre l’assurdo. Forse i due consiglieri non ricordano o peggio non conoscono le dinamiche che hanno portato alla realizzazione del nuovo ospedale, hanno dimenticato l’impegno dell’ex presidente Luca Ceriscioli e il costante lavoro del sindaco Adolfo Marinangeli e di tutto il Comune di Amandola. Questa improvvisa volontà di prendersi i meriti offende la memoria di chi sa come sono davvero andate le cose".