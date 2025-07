"Sanità e lavoro, scivoliamo sempre più in basso"

"La solita politica" oppure "Loira" è lo slogan che l’ex sindaco Nicola Loira lancia nella sua campagna elettorale di candidato alle prossime consultazioni regionali. Lui cioè si pone come alternativa rispetto ad un modo di fare politica per il proprio tornaconto invece che badare al bene comune. Sono ragionamenti che Loira ha sviscerato alla sua prima uscita elettorale tenuta venerdì a Rivafiorita, volendo dare visibilità ad un immobile storico ed il più amato dai sangiorgesi.

"Mi è stato chiesto di rappresentare una alternativa a un modo di fare politica che si è cristallizzato, soprattutto in questi ultimi cinque anni con l’azione dei consiglieri del centrodestra che hanno messo loro stessi al centro del fare politica. Io metterò invece l’attenzione sui problemi dei marchigiani e della provincia di Fermo. Stiamo scivolando sempre più in basso nel territorio in tema di sanità e lavoro – puntualizza l’ex sindaco – leggevo i dati dell’occupazione con 500 famiglie a spasso nell’entroterra; entroterra troppo distante dalla costa per infrastrutture promesse e mai concretizzate (un appunto diretto all’ex consigliere regionale dello stesso partito Cesetti essendo in contrasto rispetto al tema della terza corsia per Cesetti da realizzare sull’attuale sede autostradale, per Loira l’arretramento"

"Stamattina – dice Loira - ho ricevuto tantissime telefonate un consenso crescente, un entusiasmo che mi piace, soprattutto da parte dei giovani". La sezione cittadina del PD: "curriculum politico e umano di Nicola parla chiaramente di esperienza, autorevolezza, serietà e capacità di rappresentare perfettamente tutti i cittadini e ogni territorio. Le sue qualità nella nostra cittadina sono ben conosciute, ma l’apprezzamento omogeneo nelle varie sezioni del PD ci rende ancora più orgogliosi e sereni, e vogliamo ringraziare di cuore tutti i circoli che l’hanno sostenuto"