Sanità in ripresa, il bilancio di Grinta: +25% di pazienti trattati in un anno

È in ripresa la sanità fermana e i numeri sono lì a testimoniarlo. È un quadro tutto positivo quello che fa Roberto Grinta, da poco confermato alla guida della nuova Azienda sanitaria territoriale di Fermo, il report sulle prestazioni sanitarie erogate nel corso del 2022, aggiornato alla fine di ottobre, parla di una riduzione dei costi della produzione, nonostante il significativo incremento dei prezzi, in particolare sulle utenze: "I ricavi sono in aumento rispetto al budget assegnato e sono stati finanziati per 4 milioni di euro progetti per il potenziamento dei Lea, livelli essenziali di assistenza, e recupero liste di attesa", spiega Grinta. In generale, si rileva un incremento dell’attività per casi e complessità stimabile nell’ordine del 25 per cento ed un aumento della complessità dei casi trattati pari al 5 per cento: "Con particolare riferimento all’attività chirurgica delle Unità operative complesse di ortopedia, chirurgia ed urologia, la complessità degli interventi è incrementata dell’11 per cento ed è aumentata del 22 per cento la mobilità attiva sui ricoveri. Il livello di aderenza agli standard di qualità è nella media per gravidanze e parti, per attività osteomuscolari ed apparato cardiocircolatorio, elevato per trattamenti del sistema nervoso, chirurgia generale e chirurgia oncologica"....