Sanità, l’ira dei sindaci Salta l’incontro di domani

L’unica cosa sicura è che non ci sono certezze. Anzi, di certezza ce n’è una soltanto: l’assessore regionale alla santà Filippo Saltamartini ha chiesto di spostare la conferenza dei sindaci del fermano, prevista per domani pomeriggio, perché sarà qui il 12 aprile in occasione della presentazione del nuovo piano socio sanitario. Resta in dubbio per domani una eventuale assemblea che veda solo la presenza dei sindaci, per arrivare poi all’incontro con la Regione con un documento chiaro e condiviso, e non è nemmeno sicura la data del 12 aprile che per molti sindaci sarebbe un giorno già pieno di impegni. Una situazione quanto mai ingaburgliata che peraltro accende gli animi e scontenta un po’ tutti, pochissime le garanzie sul nuovo corso della sanità fermana alla luce della riforma regionale, non si sa nemmeno se l’attuale commissario straordinario Roberto Grinta sarà il direttore dell’azienda sanitaria fermana e infatti lo stesso Grinta ha già fatto sapere che non parteciperà all’assemblea dei sindaci, proprio per l’incertezza del suo ruolo nella partita. I più arrabbiati di tutti sono sindacati per i quali non c’è più tempo per rinvii e riunioni a vuoto: "La notizia del possibile posticipo della riunione della conferenza dei sindaci della provincia avente come oggetto le problematiche della sanità e la carenza di personale giunge in modo intempestivo quindi anche irrispettoso nei confronto di chi l’aveva voluta fortemente cioè la Rsu della Ast 4 Fermo – scrivono i rappresentanti dei lavoratori – è tempo che i primi cittadini conoscano le reali problematiche e le falle esistenti nell’organizzazione di un servizio fondamentale come quello sanitario. Chiediamo al presidente, il sindaco Paolo Calcinaro, di mantenere l’impegno di lunedì 3 aprile (domani; ndr), data peraltro confermata per email ancora venerdì scorso. È una questione di correttezza dei rapporti che anche l’assessore dovrebbe garantire nei confronti delle parti sociali". Il tempo per discutere di budget e assunzioni è oggi, non quando le decisioni saranno già state prese altrove: "Con quali risorse si pensa di aprire Servizi strategici come ad esempio l’emodinamica e la radiologia interventistica? Ci sono poi due nuovi ospedali da attivare di cui uno quello di Amandola a brevissima scadenza ma con quali professionisti? Non ci sono neppure le graduatorie valide da cui assumere il personale di figure strategiche. Mancano tantissimi medici sia in ospedale che sul territorio ed anche gli infermieri tra qualche anno saranno merce rara da reperire".

Angelica Malvatani