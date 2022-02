Un momento di grande slancio per la sanità fermana, lo assicurano i vertici fermani di Fratelli d’Italia che sottolineano gli investimenti e le possibilità che si aprono per i fondi del Pnrr, gestiti dalla regione Marche, spiega il presidente della II Commissione consiliare e Consigliere regionale Andrea Putzu. "Oltre 8 milioni di Euro per il Fermano che testimoniano l’impegno della giunta Acquaroli per recuperare il terreno perso negli ultimi decenni, quando il Partito Democratico aveva chiuso tutti i piccoli ospedali. Nella...

Un momento di grande slancio per la sanità fermana, lo assicurano i vertici fermani di Fratelli d’Italia che sottolineano gli investimenti e le possibilità che si aprono per i fondi del Pnrr, gestiti dalla regione Marche, spiega il presidente della II Commissione consiliare e Consigliere regionale Andrea Putzu. "Oltre 8 milioni di Euro per il Fermano che testimoniano l’impegno della giunta Acquaroli per recuperare il terreno perso negli ultimi decenni, quando il Partito Democratico aveva chiuso tutti i piccoli ospedali. Nella definizione degli interventi da eseguire si è privilegiata la messa in sicurezza, al fine di non ostacolare, stabilizzare e meglio finalizzare investimenti presenti e futuri sui presidi del territorio, in particolare sul fronte della sicurezza antisismica degli edifici come ad esempio la struttura di Sant’Elpidio a Mare che con 2.4 milioni si farà il miglioramento sismico e finiture conseguenti. Per Porto San Giorgio con 2 milioni di euro è prevista la costruzione di una nuova struttura che da subito possa ospitare le vasche riabilitative ed ambulatori di fisioterapia, mentre su Montegranaro con 2.2 milioni di euro si vuole intervenite il miglioramento sismico del padiglione degenze. Infine su Petritoli dove è stato previsto 1.5 milioni di euro il miglioramento sismico e finiture conseguenti, la Valdaso aveva bisogno di un investimento come questo". Secondo Andrea Balestrieri, coordinatore provinciale di Fdi Fermo, si tratta di una svolta netta che vedrà anche un percorso di incremento del personale: "Il presidente Acquaroli e l’ intera giunta - continua Balestrieri - hanno distribuito in maniera equa le risorse su tutte le province senza creare distinzioni tra costa ed interno". Secondo il consigliere Pd, Fabrizio Cesetti, si stanno oggi celebrando successi che sono della passata amministrazione del centro sinistra: "Non è corretto che l’assessore Saltamartini e l’intero centrodestra si approprino di meriti non loro. Non lo è soprattutto se parliamo della sanità nel fermano, territorio che in questo anno e mezzo di governo Acquaroli è stato il più penalizzato sul fronte dei finanziamenti e il più trascurato rispetto alla gestione della pandemia. Sia i 100 milioni di euro per la realizzazione del nuovo Murri, sia gli 11 milioni per il miglioramento della viabilità circostante, sia i 18,8 milioni di euro per l’ospedale di Amandola, sia, infine, i 4,1 milioni per l’ospedale di comunità di Montegiorgio, rappresentano risorse, pari a 133,9 milioni, che non sono state stanziate né dal Pnrr né dai bilanci regionali approvati dal centrodestra, bensì dalla giunta regionale precedente, di cui ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di assessore al bilancio".