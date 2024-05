Sanità, partono i cantieri con i fondi Pnrr

Cantieri per cambiare il volto della sanità fermana. Come preannunciato nelle scorse settimane dal direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta, il mese di giugno sarà un mese decisivo per la sanità territoriale nel fermano con interventi derivanti da fondi Pnrr; sia per le Case di Comunità che per le Centrali Operative Territoriali. Il 29 maggio prossimo, infatti, avranno inizio i lavori di adeguamento sismico del presidio di Sant’Elpidio a Mare, finanziati nell’ambito del programma nazionale Pnrr per un importo complessivo di 2 milioni e 640 mila euro. Avranno durata di circa un anno e mezzo e interesseranno prevalentemente le aree esterne. Ma non solo Sant’Elpidio a Mare. Sempre nel corso del prossimo mese dovrebbero partire i lavori sul presidio di Porto San Giorgio con l’intervento per la nuova struttura riabilitativa nella Casa di Comunità sangiorgese. Nel corso di giugno è in programma anche l’avvio dei lavori per gli interventi di miglioramento sismico nelle Case di Comunità di Petritoli e Montegranaro. Sono in fase di definizione le date per l’inizio lavori. Opere già concluse, invece, quelle legate alla realizzazione delle due Centrali operative territoriali di Fermo e Montegranaro. I lavori sono stati ultimati a marzo e si sta attualmente organizzando l’avvio operativo legato all’individuazione della dotazione organica e delle strumentazioni interne. Nel quadro complessivo dell’avvio operativo delle Cot rientra anche quello del Pua, Punto unico di accesso, di Fermo, che per la prima volta nella sanità fermana sarà attivato in collaborazione con gli ambiti territoriali. "Dunque lavori e interventi protesi a potenziare la capillarità territoriale della sanità e ad ottimizzare sia nelle tempistiche che nella messa a terra, dei fondi derivanti dal Pnrr", commenta Grinta. L’assessorato Regionale alla Sanità evidenzia il rispetto delle tempistiche degli interventi legati alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Tra le priorità di Saltamartini, conclude Grinta, c’è il rafforzamento della sanità in tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più capillari e vicini ai cittadini".