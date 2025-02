Sanità, successo per lo Smart village: "Cambia l’accesso alle prestazioni"

"Effettuano la visita di prevenzione con la stessa serenità con cui vanno dal medico di base". Una frase pronunciata dal sindaco di Servigliano Marco Rotoni in riferimento al progetto di ‘Smart Village’, progetto pilota che vede impegnati 10 comuni della media Valtenna: Falerone, Francavilla d’Ete, Massa Fermana, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Ortezzano e Servigliano, Ast di Fermo, Ambito Sociale XIX e altri partner, che sta raccogliendo grandi risultati.

Le visite gratuite che vengono organizzate in forma itinerante nei comuni raccolgono circa 50 pazienti, ma le prenotazioni vengono esaurite in poco più di 30 minuti. "Credo che questo progetto pilota stia creando le condizioni per un cambio di prospettiva nel modo di accedere al servizio sanitario – spiega Marco Rotoni -. Il successo è da imputare a diversi fattori. Innanzitutto si tratta di un servizio di alta qualità, non dimentichiamo che ad effettuare gli esami sono i primari dell’ospedale di riferimento del territorio, che hanno a disposizione gli strumenti che utilizzerebbero andando in ospedale. Il vantaggio è che i pazienti che decidono di sottoporsi a questi controlli, lo fanno comodamente da casa, percepiscono la cosa con la stessa serenità con cui si recano dal medico di famiglia. Anzi in molti che si sono sottoposti al controllo, mi chiedono se lo stesso servizio verrà replicato in paese anche per altri tipi di visita".

Senza considerare che il progetto di ‘Smart Village’ prevede anche servizi, più specifici dedicati alla persona, con particolare riferimento alla popolazione ultra 65enne. In questo caso si tratta di dotazioni tecnologiche mirate o servizi rivolte alle persone che vivono sole. "Lo Smart Village ci ha permesso di avviare un processo di cambiamento – conclude Rotoni - nel modo in cui la popolazione percepisce l’accesso al servizio sanitario che non è più l’ospedale. In primo luogo questi controlli gratuiti, stanno sviluppando nella popolazione una maggiore consapevolezza di fare prevenzione, questo ci consente di trattare con anticipo e attenzione alcuni dei disturbi che secondo i dati sono quelli più frequenti nel nostro territorio. Secondariamente, si alleggerisce il sistema sanitario principale, quello dell’ospedale. In questo modo medici e infermieri possono gestire con maggiore attenzione il trattamento delle acuzie, riducendo anche i tempi di attesa di chi deve sottoporsi a questi controlli più approfondite".

Alessio Carassai