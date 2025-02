Sanremo e il turismo. Calcinaro in missione

Per raccontare un luogo bisogna essere dove va il mondo, dove la vetrina è luminosa. Ecco allora che la ribalta più importante per Fermo in questi giorni è stata per le vie di Sanremo, piene di vita per il festival della canzone italiana. Un’opportunità concessa dalla Camera di Commercio delle Marche, con il progetto "Le Marche in Festival", in collaborazione con Regione, ANCI Marche, BIM Tronto, Commissariato Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, sistema delle Associazioni di categoria delle Marche e con la partecipazione del Consorzio Marche Spettacoli. L’evento ha visto la partecipazione di figuranti della rievocazione fermana in costumi storici con sbandieratori e tamburini, portando colore, musica e spettacolo e al contempo rappresentare l’antico fascino della Cavalcata dell’Assunta, una delle rievocazioni storiche più suggestive d’Italia. Sbandieratori e tamburini della Cavalcata dell’Assunta che hanno subito dato spettacolo con i volteggi delle bandiere fra gli occhi ammirati dei turisti e dei visitatori, numerose foto e le mani che hanno applaudito le esibizioni della delegazione presente. Ad accompagnare l’iniziativa, gli operatori della Cooperativa Tu.Ris.Marche, forte della loro consolidata esperienza nel campo dell’accoglienza e della promozione turistica, che hanno distribuito materiale informativo e gadget, offrendo ai passanti un "assaggio" dell’offerta culturale, artistica e turistica di Fermo. In prima linea, con l’assessore al turismo Annalisa Cerretani anche il sindaco, Paolo Calcinaro che parla di una promozione importante: "Una vetrina di grande visibilità per la nostra Città, considerando che il Festival della canzone attrae in questi giorni numeri altissimi di presenze turistiche. Ambasciatrice di Fermo è la Cavalcata dell’Assunta, presente con figuranti, sbandieratori e tamburini, che tutto l’anno partecipano ad eventi nazionali e internazionali portando sempre alti il nome e l’immagine della città". Erano cinquanta i figuranti, al seguito dieci scatoloni di materiale promozionale distribuito, ben sette televisioni hanno preso contatti con la delegazione fermana. Un’altra azione nel novero di quelle che l’assessorato al turismo porta avanti per promuovere sempre più la città come conferma l’assessore stessa Annalisa Cerretani: "la Bit qualche giorno fa, oggi Sanremo: l’obiettivo è diffondere sempre più in eventi nazionali e internazionali l’immagine di Fermo, farla conoscere, destare la curiosità dei potenziali visitatori a venire da noi. Tutto questo mentre parallelamente proseguiamo nella direzione del potenziamento dell’offerta e delle politiche turistiche, con l’incoming, con l’accoglienza, con azioni ed investimenti del settore. Come città, inoltre, siamo capofila di un progetto intercomunale con altri 5 Comuni costieri che sta partendo ora dal punto di vita della promozione e del marketing e che vedrà prima dell’estate un brand unico". Promozione a Sanremo avvenuta con la collaborazione anche di Cna, Steat, Marca Fermana e l’associazione Borghi più belli d’Italia, per una storia tutta da raccontare.