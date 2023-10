Santa Maria al Poggio, le giornate Fai a Porto San Giorgio in villa

In occasione delle giornate Fai d’autunno, sabato e domenica sarà possibile visitare la Villa Santa Maria al Poggio, via San Francesco con orari di apertura 10-17 (ultima entrata ore 16,30). La Villa di stile neorinascimentale si estende su quattro livelli ed è circondata da un ampio giardino. Internamente suddivisa in tre navate con pareti decorate da cornici e stucchi a motivi geometrici, attorno al corpo principale le ali danno al complesso la forma di ferro di cavallo. Al suo interno, sono presenti tra le tante sale uno Studio, una cappella votiva e un grande salone centrale che veniva utilizzato per le riunioni e i balli. Nel piano interrato furono scavate grotte accessibili. Solo di recente la Villa è tornata allo splendore degli inizi e mediante una sinergia tra il Comune di Porto San Giorgio e la proprietà, alcuni eventi aperti al pubblico consentono di ammirare gli interni. Durante le Giornate la proprietaria mostrerà il giardino, il piano arredato e sarà inoltre possibile accedere alle grotte, su cui aleggia la leggenda che per motivi ignoti siano state scavate fino a giungere a Rocca Tiepolo.