Sant’Antonio Abate, festa a Curetta tra polenta e tradizioni

Torna a Curetta frazione di Servigliano, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, una tradizione secolare che mescola gastronomia e cultura popolare. Una manifestazione che rischierebbe di andare perduta se non fosse per la tenacia dei residenti e delle associazioni: la parrocchia di Santa Maria delle Piagge, il Comitato festeggiamenti di Sant’Antonio Abate e il Rione Paese Vecchio sempre molto attivo con le sue iniziative non solo al Torneo cavalleresco di Castel Clementino, che hanno organizzato per domani con inizio alle 9 nella piazza della frazione la ‘Polentata di Curetta’. Oltre alla distribuzione di pane benedetto, di panini con affettato e porchetta, sarà possibile gustare anche con possibilità di asporto il polentone con sugo in bianco o rosso in base ai gusti dei partecipanti, seguendo l’antica ricetta tramandata dalla cuoche storiche della frazione, un piatto che richiama tanti buongustai anche dai centri limitrofi. Una bella occasione ci socialità che richiama sempre molte persone. La manifestazione prenderà il via alle 10 con la Santa Messa.