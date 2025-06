Sant’Elpidio a Mare al voto. Sfida tra Calcinari e Orsili. Ma è crollata l’affluenza

Ancora poche ore e si conoscerà il nuovo sindaco di Sant’Elpidio a Mare e cosa avranno scelto gli elettori per guidare la città tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili. Ieri, le operazioni di voto si sono svolte regolarmente ma senza fretta, nel senso che gli elpidiensi hanno deciso di prendersela comoda tanto che alle rilevazioni di mezzogiorno si è registrata un’affluenza pari al 12% in calo rispetto a quindici giorni fa quando è stata del 14,1%. Un calo fisiologico che si è confermato anche nelle percentuali rilevate alle 19 quando si è raggiunto il 26,7% contro il 34,5% del primo turno.

Stando ai dati dell’affluenza delle ore 19, le sezioni in cui si è votato di più sono le stesse che hanno ‘brillato’ maggiormente al primo turno, quelle al capoluogo dalla 2 alla 7 (dove votano anche i ballottanti) in quanto state raggiunte punte del 36% e oltre di votanti, mentre hanno segnato il passo le sezioni delle frazioni Cascinare, Bivio Cascinare e Castellano che, a quella stessa ora erano ferme sul 20% o poco più. Possibile che gli elettori abbiano scelto di andare al mare, vista la splendida giornata di sole o che si siano attardati davanti alla tivvù per seguire il poderoso Sinner alla finale del Roland Garros e che, magari, in serata le percentuali dell’affluenza avrebbero subito un incremento.

Interessante anche il dato dei votanti per il referendum che, a Sant’Elpidio a Mare si è attestato sul 24,6%: il dato più alto del fermano, segno evidente del traino rappresentato dal ballottaggio, ma anche un dato che si discosta, sia pure di poco dai votanti per le comunali, segno che non tutti gli elettori elpidiensi hanno ritirato le schede dei referendum. I due candidati sindaci, che sono andati a votare in mattinata, hanno ritirato oltre alla scheda del ballottaggio, anche quelle dei quesiti referendari.

In ogni caso, oggi le urne sono di nuovo aperte dalle 7 alle 15, dopodiché i giochi potranno dirsi davvero fatti. Le operazioni di scrutinio inizieranno appena chiuse le urne nei 15 seggi, partendo con lo spoglio delle schede dei quesiti referendari, dopodiché sarà finalmente tempo dell’attesissimo spoglio del ballottaggio per le comunali e si saprà se la ‘rossa’ Sant’Elpidio a Mare passerà in mano, per la seconda volta nella sua storia, a una coalizione di centrodestra guidata da Gionata Calcinari (al primo turno aveva ottenuto 3613 voti e il 44,8%) o se l’avrà spuntata Rossano Orsili (al primo turno 2294 voti pari al 28,4%) con una coalizione civica e con Fi e Pd senza simbolo.

Marisa Colibazzi