Sant'Elpidio a Mare, Comune sempre più connesso con cittadini e turisti

"Un Comune sempre più sensibile al tema della comunicazione e dell’informazione" grazie ai social e a una app FlagMii che consente di restare sempre connessi e aggiornati su quello che accade in città, in attesa che venga attivato anche un servizio di comunicazione a distanza, via Whatsapp. A giugno, sono state attivate pagine dedicate al turismo (Sant’Elpidio turismo su Facebook; santelpidioturismo, su Instagram) e, in settimana lo saranno le pagine istituzionali: Comune di Sant’Elpidio a Mare (Fb) e comunesantelpidioamare (Ig). "Grazie alla nuova vesta grafica del sito istituzionale (santelpidioamare.it) – commenta il sindaco Alessio Pignotti – grazie al portale del turismo e alle nuove pagine sui principali social network ci poniamo come punto di riferimento online per residenti e turisti". A questi si aggiunge la funzionalità ‘Scrivici’ e un servizio per fissare gli appuntamenti con gli uffici comunali e col sindaco.