Sant'Elpidio a Mare, fa discutere la collocazione delle scuole medie e primarie

Fa ancora discutere la collocazione delle scuole medie e della primaria del capoluogo quando l’attuale complesso scolastico della ‘Bacci’ dovrà essere demolito e ricostruito con gli undici milioni del Pnrr. All’interrogazione consiliare presentata da Pd – Noi insieme, in cui si chiedeva conto delle destinazioni su cui si sta ragionando e sulla veridicità dell’ipotesi dei container (se ne è parlato anche nel consiglio d’istituto dell’Isc), il sindaco Alessio Pignotti ha risposto chiarendo che si tratterebbe di moduli per uso scolastico per l’affitto dei quali sono già stati chiesti dei preventivi.

Una soluzione percorribile anche dal punto di vista economico, qualora il Comune riuscisse a intercettare fondi utili a sostenere il canone di locazione tramite un bando ministeriale di imminente pubblicazione, pensato per andare incontro agli enti locali che dovranno delocalizzare la popolazione studentesca. "Se non riusciremo a trovare risorse per quella via, dovremo trovare i soldi altrove. Per non lasciare niente di intentato, ho anche chiesto un incontro al nuovo direttore dell’Ast per verificare la fattibilità di un utilizzo dell’ex sede del distretto", ha spiegato Pignotti che, per le scuole primarie sembra sempre più indirizzato verso Palazzo Bartolucci (le trattative per il canone con la proprietà sono a buon punto). "Stiamo valutando tutte le opzioni per arrivare a una decisione entro settembre", ha concluso Pignotti.

"Rigettiamo l’ipotesi dei moduli temporanei perché la riteniamo una soluzione emergenziale", ha commentato Roberto Gallucci (Pd – Noi insieme), evidenziando il rischio di impoverimento che deriverebbe alla città se i ragazzini venissero iscritti alle scuole del circondario: "Se dovesse accadere, potrebbero abituarsi a frequentare altri lidi anziché la loro città. Per questo, abbiamo chiesto alla maggioranza di trovare una soluzione diversa, compresa l’ex Pretura (immobile di proprietà del Comune)" ha concluso Gallucci. Nella parte finale della seduta, sono stati i consiglieri di minoranza che hanno garantito il numero legale e la prosecuzione dei lavori.

Marisa Colibazzi