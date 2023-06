Sant'Elpidio a Mare, la San Giovanni risponde al sindaco Pignotti e alla Commissaria Gramigna

Alle parole del sindaco Pignotti e della Commissaria e presidente dell’Ente Contesa, Gramigna, risponde, carte alla mano, il direttivo della San Giovanni. Ma la questione si ingarbuglia sempre più, stando a quanto scritto dal gruppo Pd a sindaco e Prefetto sugli atti relativi allo sfratto della contrada. Il Pd rileva che "le delibere di giunta sono pubblicate con notevole ritardo e non in ordine cronologico, ma assistiamo anche ad altro: l’assunzione e pubblicazione di determine riferite a delibere di giunta non ancora pubblicate". Chiaro il riferimento all’atto con cui si incarica un legale per lo sfratto della sede, dove si richiama la delibera 92 del 31 maggio: "Il 19 giugno siamo andati in segreteria per visionare quella delibera. Ci è stato risposto che esiste solo una ‘bozza’ di delibera, in attesa che la segretaria comunale ‘la sistemi’. A parte l’assenza di trasparenza, viene il dubbio che prima si fanno le cose, poi si ‘sistemano’ le delibere". Intanto, la San Giovanni, sui pronunciamenti dei giudici, chiarisce: "Nell’ordinanza del 16 marzo è scritto che il Commissario è confermato per svolgere ‘la prosecuzione dell’attività essenziale dell’associazione’; in quella del 3 giugno, il Tribunale ha ritenuto di non dover revocare il Commissario perché ‘l’attività essenziale al sostentamento dell’associazione risulta essere garantita dalle azioni del Commissario’. Se queste sono le disposizioni, chi le ha violate? Chi aveva interesse a un tesseramento illegittimo e creare la seconda contrada? La San Giovanni è viva, ma non è mai stata interpellata dal Commissario, né coinvolta in alcuna attività, nonostante non sia mai stata messa in discussione la partecipazione alle manifestazioni". "Il sindaco ci ha ricevuti solo il 19 giugno, dopo due rinvii per dirci che dovevamo sottoscrivere la tessera emessa dal Commissario. Questa è la sua posizione di garante?". Sugli affitti: "Un primo passo la San Giovanni lo aveva fatto cedendo il proprio credito di 2500 euro vantato dal 2020 nei confronti dell’Ente Contesa, al Comune. Perché il Comune non ha mai risposto?".

m. c.