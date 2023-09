"Sant'Elpidio a Mare: ripristinato il commissario a San Giovanni"

Nell’ennesima puntata, con annesso colpo di scena, della vicenda che da mesi vede contrapposti, dinanzi al Tribunale di Fermo, Contrada San Giovanni ed Ente Contesa, arriva il pronunciamento del Collegio (ultimo grado di giudizio per ricorsi di questo genere), che ha accolto il reclamo dell’Ente Contesa contro la sospensione del commissariamento della San Giovanni, ripristinandolo. "Nel dispositivo, viene ripercorso tutto quello che è avvenuto dal primo ricorso e sono stati indicati alcuni punti fondamentali: non è decaduta la variazione non autorizzata dello statuto; nello svolgimento delle proprie attività, il Commissario non ha messo in pericolo l’attività della Contrada – commenta la presidente - commissaria Gramigna – e il ricorso è stato fatto dalla persona sbagliata essendo Recchioni eletto in maniera illegittima". E ora? "Aspetteremo a intervenire in San Giovanni per ricostituire quello che è necessario fare, visto che a novembre ci sarà l’ulteriore pronunciamento del Tribunale" spiega la Gramigna. "Spero che chi ha continuato illegittimamente ad esercitare attività non autorizzate, chiuda questa parentesi a dir poco imbarazzante, attenda con serenità novembre e riporti le chiavi della sede al sindaco. A me, a questo punto, non servono considerato che le manifestazioni si sono svolte, anche se nel peggiore e più faticoso dei modi. Spero ci sia questa sensibilità perché dopo tre pronunciamenti in tal senso e questo finale, bisogna anche avere il senso della vergogna". E aggiunge: "L’Ente Contesa ha fatto il suo mestiere, vigilare sulle regole e farle rispettare. Auspico che questa vicenda faccia riflettere anche le altre contrade sul fatto che, forse, bisogna cominciare ad avere la maturità per rispettare le regole e i consessi democratici".