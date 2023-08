"Sant'Elpidio a Mare: Spazi Verdi Abbandonati nel Degrado"

"Quale decoro in centro città? Possibile che non si riesca a pensare in maniera adeguata alle condizioni in cui sono stati lasciati gli spazi verdi, il manto stradale e la pulizia del capoluogo?" lo chiedono i residenti nel constatare che, a distanza di qualche settimana dalle segnalazioni di situazioni poco decorose di alcuni angoli del capoluogo agli assessorati di competenza, ancora non riescono a vedere una risposta alle loro proteste. Il riferimento è, ad esempio, al giardino Montevidoni, lungo viale Roma dove la vegetazione è cresciuta talmente rigogliosa da rendere impraticabile quell’area per i più piccoli. "Sono stati effettuati degli sfalci in quella giungla – riconoscono i cittadini – ma le erbacce tagliate sono state lasciate sul posto e mai portate via, per cui la situazione è solo peggiorata". Stesso discorso per un altro tratto di viale Roma, sotto i palazzoni condominiali: "Ci sono erbacce ovunque e sporcizia. La parte di competenza del condominio è stata ripulita, mentre quella pubblica versa ancora in condizioni indecorose con la vegetazione cresciuta rigogliosa".