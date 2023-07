Sant'Elpidio a Mare: Strage di pneumatici per il vandalo delle auto

La gomma dell’auto lasciata in sosta regolare negli appositi stalli lungo la via letteralmente spaccata, probabilmente con un chiodo: l’increscioso episodio è avvenuto un paio di giorni fa. A subirne i danni e a dover ricomprare la gomma è stata una commerciante della zona, rimasta basita quando si è sentita dire dal gommista che il suo non era l’unico caso, avendo già dovuto sostituire in pochi mesi almeno quattro gomme per lo stesso problema. A destare sconcerto è il fatto che questi episodi sono accaduti in pieno giorno, in via Porta Romana, vicino all’ospedale e all’attigua chiesa, in una zona dove non c’è la videosorveglianza. Tanti fattori che, tuttavia, non impensieriscono l’autore di questi atti vandalici, che buca le gomme che danno sul lato strada (non verso i marciapiedi, dove sarebbe nascosto alla vista), incurante del rischio di essere colto sul fatto.