Santi, martiri e beati, conoscere la storia raccontata dal duomo

Per il quarto anno consecutivo, torna Sulle Orme dei santi, martiri e beati: le Reliquie, l’iniziativa voluta dalla Cattedrale di Fermo, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi, grazie alla quale scoprire delle rarità presenti in cattedrale attraverso delle visite guidate alla scoperta dei santi, martiri e beati custoditi nel Duomo di Fermo. Un percorso unico ed affascinante, grazie al quale poter rafforzare la fede a partire proprio dalle reliquie di quanti ci hanno preceduto, testimoni di una fede forte e convinta. Novità di questa edizione sarà la possibilità di visitare il corpo del Beato Adamo da Fermo (XII-XIII sec) monaco benedettino, eremita, sepolto dietro l’altare centrale della Cripta della Cattedrale, recentemente restaurato grazie alla collaborazione dell’Università di Pisa, con il sostegno e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. L’iniziativa si terrà in Duomo ed in Cripta nei giorni fino a domenica, con visite guidate alle ore 15.30 e 16.30 con partenza dall’atrio della Cattedrale. Informazioni e prenotazioni: 3715756285. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo assegnato dalle firme all’ 8xmille alla Chiesa Cattolica.