Santori: "Next Appennino boom Scelte vincenti e soldi spesi bene"

Il presidente della Svem, l’imprenditore fermano Andrea Santori, non ci sta: "Ciclicamente sentiamo frasi del tipo ‘le Marche non sanno spendere i fondi’, ‘le Marche non rispondono alle richieste degli imprenditori’. La verità è che le Marche quando lavorano di squadra sono una eccellenza a livello italiano". Una dimostrazione in tal senso arriva dai risultati ottenuti con i bandi di Next Appennino, il programma di incentivi per il rilancio sociale ed economico dei crateri del sisma 2009 e 2016, finanziato per oltre 600 milioni di euro della Macromisura B del Pnrr Sisma: "Dopo mesi di lavoro, di incontri sui territori, di professionisti messi a disposizione di imprese ed enti locali, la fase delle domande si era chiusa con 2500 progetti presentati. Ora siamo qui a commentare l’approvazione, da parte della Cabina di coordinamento integrata, presieduta dal Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, di 1280 progetti che ottengono finanziamenti per 277 milioni (investimenti previsti per 434 milioni). Le Marche, i fondi sono spalmati sulle quattro regioni colpite dal terremoto, ottengono 166milioni". Particolarmente importanti gli strumenti per le piccole e medie imprese: "Grazie a Next Appennino partono progetti per incentivare l’innovazione delle Pmi, per promuovere cultura, turismo e terzo settore, oltre che per finanziare piattaforme di trasformazione tecnologica per rendere più sostenibili e al passo con i tempi le filiere ambientali. E questa è solo la prima trance". Cosa ha funzionato oltre alla struttura del commissario Castelli. "L’asse tra Giunta regionale, che ha messo a disposizione dirigenti e personale, e Svem, l’agenzia per lo sviluppo economico. Aggiungo il supporto della Camera di Commercio delle Marche. La scelta di aprire sportelli provinciali, con personale formato a disposizione gratuitamente di chi voleva partecipare a Next Appennino, è stata vincente. Ma non solo, perché in contemporanea si è sviluppato un lavoro anche extra regionale con le agenzie di sviluppo di Umbria e Abruzzo. Perché l’economia, soprattutto quella dell’Appennino, non ha confini. Per spendere bene le risorse, bisogna mettere il sistema nelle condizioni di dare risposte. Quando ci siamo insediati, ringrazio i vicepresidenti Monica Mancini Cilla e Tablino Campanelli per il lavoro fatto insieme con i pochi e preparati dipendenti. Next Appennino ha però reso palese come si deve lavorare. Mantenere gli sportelli provinciali e continuare nel percorso di informazione di tutti gli stakeholder è quanto faremo insieme con gli assessori regionali e il presidente Francesco Acquaroli".